Info andmisest keeldumist peab põhjendama

Keskkonnainfo mõiste on väga lai ja võib Eestis hõlmata nii tehtavaid otsuseid kui ka otsustamise käiku. Sealjuures ei ole oluline, kas teave on esitatud kirjalikul, visuaalsel või mingil muul kujul. Keskkonnainfo võib seega olla teave keskkonnaseisundi (nt vee kvaliteet), keskkonna seisundit mõjutavate tegurite (nt vett saastav aine), keskkonnaelemente ja -tegureid mõjutavate või mõjutada võivate meetmete kohta (nt mitmesugused toetused), keskkonnaõiguse (nt veeseaduse) rakendamise kohta, inimeste tervise ja ohutuse ning inimeste elutingimuste kohta (nt veesaaste mõju inimese tervisele). Ent keskkonnateave on ka näiteks riigiasutuse sisemine kirjavahetus (nt ametnikevaheline e-kirja suhtlus).