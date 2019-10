Hajutatud vastutus

Looduskaitse sünniaastaks loetakse tihti Yellowstone’i rahvuspargi loomist 1872. aastal. Loomulikult on iga selline algus tinglik, sest igal lool on eellugu, kuid see ei muuda põhilist: umbes poolteist sajandit tagasi sai alguse maailmas kiiresti levinud suhtumine, mille kohaselt on seaduse alusel tegutsev riigivõim üheks oluliseks looduse kaitse tagajaks.