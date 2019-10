Keskerakond astus valitsuse kodurahu nimel taas sammu tagasi

Tellijale

«Ma olen väga üldmääraselt või uduselt kursis, aga nüüd ma tunnen, et mul on põhjust ennast hästi kurssi viia sellega. Loomulikult ma tean üldiselt, et see on suht mõttetu jututuba, kus võib ju käia, aga kasu sellest on minimaalne,» vastas Reitelmann eile Kuku raadio intervjuus küsimusele, millised teemasid näeb ta end Euroopa Nõukogude Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioonis käsitlemas.