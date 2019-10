Tellijale

Jah, ka mind on püütud survestada, aga olen osanud välja laveerida. Olen sellistele lapsevanematele soovitanud, et kui kool nende lapsele ei sobi, kui õpetajad ei sobi, tuleb tingimata minna kohe teise kooli – sellisesse, kus neil on kergem hingata. Sest kus on kirjutatud, et õpilane ja õpetaja peavad omavahel sobima? See on nagu armastuses: kui klappi ei ole, tuleb lahku minna, ja mida kiiremini, seda parem.