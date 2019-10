Idufirma Räniorus: õhtusöök kodutute supiköögis, metsikud peod ja hullult tööd

Tellijale

See pole ka lugu, kuidas nelja kuuga sadu miljoneid huugama panna.

SprayPrinteri lugu on segu suurest lootusest, pettumusest, unetusest, rokenroll-elustiilist ja mustast august, millest püütakse välja ronida.

SprayPrinter on neli aastat vana. Üks selle loojaid ja kuni selle aastani firmat juhtinud Richard Murutar ütleb, et algidee – ta võtab appi lennuka loosungi: «Läheme Kuule!» – pärines müstiliselt tänavakunstnikult Edward von Lõnguselt. See pidi pakkuma lahenduse, kuidas teha suuri seinamaalinguid kiiremini ja kvaliteetsemalt.