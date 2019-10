Isiksused, kamp või meeskond?

Tellijale

Kuidas panna kokku kõlama laevapere, mille iga liige on isiksus omaette? Eks laias laastus sarnaneb elu pikal merereisil sellega, kuidas elatakse kodus oma pere ringis või tehakse tööd kollektiivis. Siiski on laevas üht-teist, mis käib teistmoodi kui kodutares. Panen need asjad kirja selles järjekorras, kuidas nad just praegu ookeanil pähe tulevad.