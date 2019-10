Tellijale

„Ghosteen“ on kontseptuaalse triloogia („Push the Sky Away“ (2013) ja „Skeleton Tree“ (2016)) viimane album. „Skeleton Tree“ salvestusperioodi ajal juulis 2015 kukkus Nick Cave’i 15-aastane poeg Arthur Inglismaal Brightoni lähistel kaljult narkouimas alla ning sai surma. „Ghosteen“ ongi temale pühendatud ning kui arvestada seda, et Nick Cave’i loomingus on nukrus ja kurbus niigi olnud kandval kohal, siis sedakorda on need eriti isiklikus mõõtkavas.