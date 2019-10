Tellijale

Thurston Moore tegutses kunagi paljude lemmikansamblis Sonic Youth. Sonic Youth läks aga nende paljude kurvastuseks laiali ja nüüd peab ta ise vaatama, kuidas saab. Sonic Youth­ määratles paljuski New Yorki, seda, kuidas New Yorki 80ndatel ja 90ndatel helilises mõttes ette kujutati. Nüüdseks on suunanäitaja newyorklane Thurston Moore juba mõnda aega Londonis elanud, ehkki tema muusika ei määratle Londonit niivõrd kui kasvõi mõnede meie järgmiste subjektide oma.