Eesti ulme kõige kosmilisem teos?

Kosmose pikk vari“ on värske kirjastuse Lummur OÜ teine raamat värskest sarjast „Teaduse kaardivärgi – eesti ulmeromaan“. Varem on samalt kirjastuselt samas sarjas ilmunud Maniakkide Tänava „Newtoni esimene seadus“, mis käsitles aurupungilikus võtmes võimalikku alternatiivajaloolist Eestit ja selle suhteid naabritega.

Uue romaani kohta on Jüri Kallas öelnud ajalehes Meie Maa (16.09.2019), et tegemist on ilmselt eesti ulme kõige kosmilisema teosega, mida tegelikult kuulutab ka uhkes kuues (siiski pehmekaanelise) romaani tagakaanetekst. Usaldan siinkohal Ulmeguru, kelle lugemus on minu omast suurusjärkude võrra ulatuslikum, ja kinnitan, et tõsi ta on – peategelane Kalle Moskar on koos oma kaaslaste ja vaenlastega pandud seiklema valdavalt ulgukosmosesse.

Mul oli võimalus 13. septembril Tartus kirjanike majas intervjueerida värske ulmeromaani autoreid uue ürituste sarja „Õhtud eesti ulmega“ avalöögina toimunud esitlusel. Joel Jansile (varem avaldanud ulmeromaane ja jutte kahasse Maniakkide Tänavaga ja soolona J. J. Metsavana pseudonüümi all) on see järjekorras kolmas romaan. Olgu isutekitajana siinkohal mainitud ka, et suve hakul välja hõigatud 2019. aasta kirjanike liidu romaanivõistluse kokkuvõttes noppis Joeli käsikiri „Tondilatern“ auhinnalise teise koha ja jõuab samuti kohe-kohe raamatulettidele.

Maniakkide Tänav on üks produktiivsemaid kodumaiseid ulmekirjanikke, kes alates 1996. aastast on avaldanud kaheksa romaani, viis lühiromaani (novelli) ja arvukalt lühijutte. Küsimuse peale, kuidas sündis romaan „Kosmose pikk vari“, jagasid autorid oma meenutusi, et tegelikult on sünnilugu juba umbes viie-kuue aasta tagune ja peamiselt on juured just nimelt Tänava ja Jansi individuaalses ja ühisloomingus: „Euromant“, „Kaelani vaakumis“ jt lood, mille ideede edasi arendamise käigus kujunes lugu selliseks, et ühel hetkel see n-ö haagiti varasemate tekstide küljest lahti ja kirjutati täiesti eraldiseisvaks kosmoseseikluseks.

Autorite kinnitusel on tegemist sihilikult ulme alamliiki science fiction (lühend SF ehk eesti keeles teinekord ka kasutatav „teaduslik fantastika“) paigutuva teosega. Tänav ütles kommentaariks otsekoheselt, et eesti keeles lihtsalt on tema hinnangul liiga vähe SFi. „Kui küsida näiteks kümme head SF-lugu, siis no ei tule niisama lihtsalt,“ ütles Tänav esitlusel. „Aga võiks olla teistpidi probleem, kui peab kümme head lugu välja tooma – et mida suurest olemasolevast tekstikorpusest võiks sinna võtta ja millised lood peaks siis oma esikümnest välja jätma. Vot siis oleks olukord parem!“