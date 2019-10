Idee hea, teostus nadi

Tellijale

Sääraste raamatute puhul on alati esimene küsimus: kellele on see mõeldud, kelles näeb autor oma sihtrühma? Nõukogude aega valgustavaid raamatuid loevad-ostavad tihtipeale need, kes sel ajal elanud, et aeg-ajalt omaette hüüatada: „Just täpselt nii see oli!“ või „Oi-oi, siin paneb ta küll mööda!“. Nimetame seesuguseid Kogenuteks. Teine võimalus on kirjutada neile, kes on sündinud hiljem ning kel oma teadmised puuduvad. Neid nimetame Võhikuteks.