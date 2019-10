Geopoliitilise võimutasakaalu maailmakord

Tellijale

Geopoliitikas on tähtsaim riigi asend – asukoht füüsiliselt, majanduslikult ja poliitiliselt. Geopoliitiline laienemine on ühest keskusest juhitavate liitude sõlmimine ja juurdepääsude kontrollimine. Riigi geopoliitiline asukoht välispoliitikas on sama tähtis kui linnaosad kinnisvaraarendajate vaatepunktis. Geopoliitiline laienemine toimub kas maa-ala ülevõtmisega (Kosovo, Krimm) või võimupöördega, milles vaenulik valitsus asendatakse sõbralikuga (Gruusia, Ukraina, Lõuna-Osseetia ja Abhaasia). Rahvusvahelise õiguse järgi on mõlemad laienemisvormid ohtlikud ja õigusvastased.