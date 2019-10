Jutuajamine pirtsakast vanaprouast lapsepõlvekoduga

On üks tujukas vanaproua, kes käib pidevalt mul unedes külas õiendamas. Ta vaatab vastu mu lapsepõlvefotodelt, temata ei oleks ma täna see, kes ma olen. Aga mul on tunne, et ta on minu peale pahane. See proua on mu lapsepõlvekodu ja kätte on jõudnud aeg meie suhted ära klattida.