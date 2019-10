Tallinn 800: nõela mullakuhjast

Esimeste linnakodanike aegsest kaubalinnast on maapõue jäänud arvukalt arheoloogilisi jälgi siin viljeletud käsitööst: massiliselt naharibasid, kohalike savinõude kilde, tükikesi luu- ja puutööst ning hoonejäänuste näol muidugi ka tõendeid mitmesugustest ehitustraditsioonidest. Ent on ka selliseid näputööliike, millele tuleb ainelist kinnitust otsida justkui nõela heinakuhjast. Või siis mullahunnikust, sest õlgede ja heina osakaal keskaegse linna arheoloogilises substantsis on teatavasti üpris tagasihoidlik. Kui just ei satu suurepäraselt säilinud käimla või lauda otsa, millest esimeses visati heina väljaheidetele peale ning teises õlgi loomadele alla.

Üks selline valdkond, millest Tallinna linna tekkesajandi kontekstis teatakse suhteliselt vähe, on omaaegse tekstiilitööga seostuvad tegevused. Ometi on selge, et peavarju ja kõhutäie kõrval kuuluvad riided nende asjade sekka, milleta inimelu on võimatu ette kujutada. Rõivad täitsid kehakatte kõrval muidki ülesandeid, andes märku nii indiviidi ühiskondlikust seisundist kui ka tema suhestumisest ümbritseva maailmaga. Tekstiili kasutamine ei piirdunud ainult seljariietega, vaid kangaid oli vaja ka pakkematerjalina, seina- ja lauakattena, usurituaalide läbiviimisel, maksevahendina jne. Seega kuulusid kangakudumine ja õmblemine enesestmõistetavalt nende asjade sekka, milleta üks asustusüksus, olgu küla või linn, hakkama ei saanud. Ka hiliskeskajal, 15.–16. sajandil, kui Tallinna kaubanduse tähtsuselt teiseks toomakaubaks soola järel olid Lääne-Euroopast sisse toodud kangad, ei pääsenud linn kohalikust tekstiilitootmisest. Seda enam aga aegadel, mil ei saanud üksnes impordile lootma jääda.

Ehkki fotol olevaid kääre nimetatakse tavaliselt lambakäärideks, pruugiti selliseid tööriistu muukski, sageli näiteks ka tekstiilitöö juures. Need Sauna tänavalt leitud õmblusnõeltega samast majapidamisest pärit eksemplarid seostuvadki rohkem koduse tekstiilikäsitöö kui lambapügamisega – selleks kasutati tunduvalt suuremaid terariistu. FOTO: TLÜ Arheoloogia Teaduskogu, AI 6332: 1546, 1532; Foto: Jaana Ratas

Paraku on nii kesiste säilimistingimuste kui ka aktiivse taaskasutuse tõttu – algsele omanikule kasutuks muutunud riided anti edasi järgmistele, kuni räbalaist said riismed – tänaseks Tallinnast teada vaid üksikuid 13. sajandisse paigutatavaid tekstiilikatkeid. Siinkohal võib esile tõsta näiteks Sauna tänava, kus valitsesid orgaaniliste materjalide (puit, nahk, tekstiil jms) seisukohast ideaalilähedased säilimistingimused ja kus toimunud kaevamistel talletati 8500 esemekatke seas ka veidi üle poolesaja tillukese riidetüki. Keskaegse rõivaajaloo uurimise seisukohast on see ilmselgelt tagasihoidlikum kogus kui mitmelt poolt vanalinnast kogutud sadade ja tuhandete nahkjalatsiribadeni küündiv kollektsioon. Paradoksaalsel kombel puuduvad 13. sajandi Tallinna arheoloogilisest ainesest nahatööga seotud tööriistad ja abivahendid, tekstiilitööga seostatavaid esemeid seevastu veidi leidub. Seega saab esimeste linnaasukate tekstiilivalmistamistraditsioonide kohta üht-teist öelda, olgugi et puudub ülevaade sellest, milliseid riideid tolle aja tallinlased kandsid.