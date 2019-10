Avamere kala takerdub keskkonnanõuetesse

Tellijale

Koalitsioonilepinguga on Eesti valitsus võtnud suuna avamere kalakasvatuse edendamisele ning keskkonnaministeeriumis on koostamisel vesiviljelust reguleeriv määrus. Kalakasvatajad aga peavad lubade andmise kadalippu mõistetamatult aeglaseks ja saastetasusid ettevõtlust piiravaks, sest teistes kalariikides kasvandustele saastetasu ei ole.

Kodumaist kala on vähe ja see on kallim, kauplustes laiutab Norra säästulõhe. Eestis kasvatatakse 800 tonni kala aastas, Norras 1,3 miljonit tonni. Samas süüakse Eestis aastas üle 20 000 tonni kala ja kalatooteid, seega on kodumaiste kalakasvatuste osakaal vaid mõni protsent.