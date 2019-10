KOHALIK VAADE. Lõhenenud Itaalia: lõunas ohvrimeelsus ja korruptsioon, põhjas vähe solidaarsust

Napolist pisut lõuna pool mäetipul asuv Castellabate on kaunis väikelinn, kust avaneb vaade merele. Itaallaste seas on see tuntud kui filmi «Tere tulemast lõunasse» («Benvenuti al Sud») võttepaik: komöödia jutustab Milano postitöötajast, kes saadetakse karistusena eksimuste eest tööle just sellesse Lõuna-Itaalia linnakesse.