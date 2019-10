Karin Visnapuu & Marju Luts-Sootak: maareform oli otsustava tähendusega ettevõtmine

Tellijale

10. oktoobril 1919 (ligi pool aastat enne põhiseaduse vastuvõtmist) oli see pidulik päev, mil Asutavas Kogus võeti vastu maaseadus. Seadus oli nii oluline, et seda nimetati Eesti maareformi aluseks. Nüüd pidi nii tähtsaks peetud „maaküsimus“ saama lõpliku lahenduse. Maaseaduse järgi on Eesti Vabariigi algusaja maareformi hakatud nimetama 1919. aasta maareformiks. Ajaloolisele tõele au andes tuleb tunnistada, et seniste suurmaaomanike varalisi õigusi hakati piirama juba enne maaseaduse kehtestamist − seega oli reformiga juba alustatud.