Kerttu Kirjanen: õpilane kui hariduse tarbija

Mõni aeg tagasi tuli turule jälle üks uus iPhone. Sellega seoses tehti ka tarbijauuring, et selgitada välja, kuidas uus telefon inimestele meeldib. Sellised uuringud annavad toote loojale hea ülevaate, mida tulevikus teisiti teha. Haridus on oma loomult samasugune toode ja õpilane selle tarbija. Kuidagi on aga aastatega kujunenud välja suund, et õpilasel pole lubatud haridussüsteemi kujundamisel kaasa rääkida.