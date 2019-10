Kristina Herodes: sooneutraalsus on vägivald

Käes on kummaline aeg, kus keegi ei tõtta lollusi kummutama. Keegi ei taha sattuda lärmak-hambuliste veebikahurite rünnaku objektiks. Ja kuna keegi midagi ei ütle, saavad süvalollused levida, kuni inimesed harjuvad ja usuvad, et need ongi okei.

Kust see mõte mind painama tõusis? Mood on valdkond, kus kristalliseeruvad hoiakud, seal näeb nii tulevikuennustusi kui hoiatusi. Sel nädalal toimub Tallinn Fashion Week, kuhu võiks jõuda igaüks, keda inimeste peas toimuv huvitab. Mitte kunagi varem pole noorte moetalentide lemmikteema olnud sooneutraalsus. Aga nüüd on! Lausa väidavad, et tulevikus kaob naise ja mehe konstruktsioon, on vaid inimene, kel on riietuse puhul ühesugused võimalused ja vabadused. Esmapilgul kõlab õilsalt, aga kas see ikka on nii?