Vootele Päi: tasakaaluharjutus kolmnurgal

Ameerika sajand jäi arvatust lühemaks ning seni pretendeerivad nii Hiina kui ka Venemaa oma osale mõjuvõimust. Aga milliseks kujuneb ELi globaalne roll olukorras, kus maailmakorda kujundab USA-Venemaa-Hiina jõukolmnurk? Näiteks mitu Prantsusmaa eksperti ja poliitikut leiavad, et ELi ainus võimalus oma huve tagada oleks oskuslik balansseerimine eelmainitud jõukolmnurgal. Kuigi prantslaste suhe ameeriklastega on alati olnud pisut keeruline, on praegu just Trumpi administratsiooni poliitika tinginud vajaduse ümber mõtestada oma julgeolekupoliitika ning seda just eeskätt ELi tasandil. See omakorda eeldaks ka ELi sõltuvuse vähendamist Ühendriikidest.