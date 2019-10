Mihkel Mutt: vähemuse diktatuur ja kannatuste kaotamine

Tellijale

Kannatusi on palju ja mitmesuguseid. Tarbetuid, alandavaid ja segavaid nende seast tuleb mõistagi vähendada: haigused, nälg, vaesus, kodutus, sõjad, looduskatastroofide tagajärjed jne. Aga mõned hingelised kannatused kuuluvad olemuslikult inimmaailma. Näiteks me kõik leiname oma lähedasi, kes lahkuvad enne meid. Ka on inimesed võimetelt ja muude omaduste poolest ebavõrdsed, mistõttu mõne positsioon elušansside mõttes on halvem kui teisel. Sellega kaasnevad emotsioonid, mille hulgas on samuti olulisel kohal kannatus. Ent kas see on ikka läbinisti halb?