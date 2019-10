Infobaitidest ülitihedal ajajärgul, kus kõikvõimalikud ahvatlused segunevad keskkonna-, majandus- ja inimkogukondade kriisidega, on suurimaks kingituseks rahu ja tasakaal. Et üldse aru saada, mida üksikisik tunneb, vajab, ihkab ja mis hea, et omaks kutsuda, mis halb, et hüljata.