«Pidurdaja» Lauri Leesi

Omal ajal arvasid juhtivad haridusideoloogid, et Leesi intrigeerivad avaldused pidurdavad Eesti hariduse arengut tänapäeva kontekstis. Jah, arvamusliidrina julges ta välja öelda palju sellist, mis oli uuendajatele vastuvõtmatu. Olgu selleks siis kiidulaul tuupimisele, õpetaja autoriteedi eest väljaastumine, tingimusteta koolidistsipliini nõudmine, liigselt päevakohastatud õpikutekstide kritiseerimine jms. Ent küsigem, miks oli ja on sinna «vanamoelisse» kooli jätkuvalt nii suur tung? Teame, et kallid erakoolid Inglismaal ja Ameerikas on säilitanud oma «vanamoelisuse», uuendusi katsetatakse ikka vaid avalikes koolides, kus käivad vähekindlustatud elanikkonna lapsed. Oma väikese rahvaarvu juures ei peaks me kõiki uuendusi heauskselt järele te­ge­ma, arvas Leesi. Paradoksaalsel kombel jõudis ta «pidurdajana» nii mõneski mõttes uuendajatest ette.