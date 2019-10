Tellijale

Venemaa Kaug-Idast on aastaid arvatud, et see langeb Hiina majandusliku mõju alla ning hiinlased ujutavad regiooni üle. Kümme aastat tagasi muutus hirm hoopis lootuseks, et Hiina võiks tulla ja rohkem investeerida. Nüüdne seis on, et Hiina ettevõtlus ja töölised lähevad vaikselt Kaug-Idast ära. Mis on selle põhjus?