Miks ja kuidas peaks kulka rahastama betooni?

Tellijale

Kulka seaduses on kirjas, et kultuurkapitali nõukogu jaotab hasartmängumaksu seaduse alusel kultuuriehitistele sihtotstarbeliselt laekunud summad vastavalt riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereale.

Kultuurkapitali seadus ütleb, et korraga võib maksta kahte objekti, ja nagu ma eelnevalt ütlesin, on ühes aastas meil selleks kokku umbes kaheksa miljonit eurot. Prognoositakse, et aastaks 2023 on kõik objektid makstud ja seepärast on väga õige aeg alustada ühiskondlikku arutelu, kus selguks prioriteet – kas üks suur kallis objekt või mitu väiksemat.