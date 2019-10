TTÜ auditijuht: salvestised ei loe, sõnad pandi suhu ja tõlgendusruumi on palju

Tellijale

Komisjon on algusest peale teinud oma tööd heas usus, sooviga tõde välja selgitada. Kuna me oleme ülikooli töötajad, siis tahes-tahtmata võib avalikkus meie tegevust näha kui soovi varjata, kinni mätsida või mitte kõike avalikustada. Aga paraku on nii, et tõendite hulgas on omajagu sellist, mis on andmekaitse seaduse järgi isikuandmetesse puutuv. Seda lihtsalt pole võimalik kolmandale osalisele jagada. Nende sortimine, et eraldada sealt isikuandmed, ei ole mõeldav.