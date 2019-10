Kalevi totaalne ümbersünd nädalaga

Tellijale

Seejuures on Kalev pidanud jätkuvalt hakkama saama nominaalsete keskmängijateta, sest Dwight Coleby ja Zach Smith on lahkunud ning uus pikk mees Ryan Richards vigastas reedesel treeningul säärelihast... Ent pole halba heata, Kristjan Kangur on tsentri rollis tegutsenud hiilgavalt.