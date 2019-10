Taaniel Raudsepp: Eestile ei ole vaja veel üht kulukat riigiteatrit

Tellijale

Minister Tõnis Lukas on viimas valitsusse ettepanekut rajada kultuurkapitali finantseerimisel linnahalli ooperiteater. Kas Eesti vajab veel üht kallist riigiteatrit? Kui kalliks läheb selle ülalpidamine? Mis saab Estonia majast? Kas kultuurkapitali rahaga võiks teha ka midagi muud? Need küsimused on läbi arutamata, uudiseid vaadates tundub, et kõik on selge ning ooper tuleb sama vältimatult nagu Tutti Gabbati Verdi ooperi «Falstaff» lõpus.