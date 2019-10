Vahur Kersna: listeeriaskandaal ellujäänu mätta otsast

Kui Mati Vetevool kolm nädalat tagasi kalaskandaali avanud «Pealtnägija» loos kiitis, et tema sööb oma tehase kala iga päev ja polegi surnud, tundus see mulle lihtsalt natuke kohatu.

Ma ei alahinda saatuse rolli meie elude kujundamisel, aga eelkõige tuletas juhtunu mulle meelde, et eriti riskirühma kuuludes pead sa väga jälgima, mida suhu pistad. Tõsi, olen seda teinud. Suure osa toidust ostan ökopoest, liha praktiliselt ei söö, piima ei joo juba aastaid. Aga kala armastan. Kuni viimase ajani oli minu eriline lemmik graavilõhe filee. Nüüd on sellega muidugi finito. Tõenäosus, et välk raksab kaks korda samasse puusse, on küll väike, aga ons tarvis kurja kutsuda? Ja ma ei pea ju kalast loobuma. 70 kraadi juures listeeriabakter hävib ning siis – anna minna!