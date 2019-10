Kalev Stoicescu: kas Putini usaldusväärne liitlane on tema järglane presidendiametis?

Tellijale

Ta müüs Venemaa relvajõudude moderniseerimise eduloo eelkõige vene rahvale, kuigi intervjuus oli ka välismaailmale mõeldud sõnumeid, näiteks Süürias omandatud kogemustest. Kaitseministri jutt oli justkui kõigutamatu tõend, et tohutud rahalised ressursid on kulutatud asja eest ning Venemaast on taas kord saanud vägev riik just tänu targale juhtkonnale. President Vladimir Putin juhib isiklikult edukat protsessi.