Duflo ütles, et preemia pälvimine tekitas temas «erakordset alandlikkust» ning ta loodab esindada kõiki naisi, kes töötavad majanduses. Samas ütles ta komiteele, et majandusvaldkonna töökeskkond peab muutuma. «Me elame ajal, mil hakkame oma erialal mõistma, et viis, kuidas me suhtume üksteisesse avalikult ja eraviisiliselt, ei soodusta naiste jaoks väga head keskkonda,» lausus vastne nobelist.