Juri Norštein on legendaarne animafilmide lavastaja, kelle filmikriitikud on valinud korduvalt ka üheks kõigi aegade parimaks animafilmitegijaks. Eesti vaatajale on vast kõige tuntumad tema filmid «Muinasjuttude muinasjutt» («Сказка сказок», 1979) ja «Siil udus» («Ёжик в тумане», 1975), millest on juurdunud väljend lausa eesti kõnekeelde.