Samas näib, et erakonnal jääb siiski hääli puudu, et saavutada parlamendis kahekolmandikulist enamust, mis annaks neile võimaluse muuta põhiseadust, vahendas AP. «Me saavutasime palju, aga me väärime enamat,» lausus lävepakuküsitluste tulemuste selgumise järel PiSi esimees Jarosław Kaczyński.