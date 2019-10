Kerli Onno: Zapad 2017 ja kolme Balti riigi erinevad sõnumid

Tellijale

​See artikkel avab, millisena esitlesid lääne suuremad uudisportaalid lugejatele Baltimaid kaks aastat tagasi toimunud Zapadi suurõppuse kestel ning milliseid õppetunde sellest saab teha. Kokku uuriti veebitekste, mis ilmusid uudisteportaalides Reuters, The Guardian, Politico, BBC, The New York Times, Bloomberg, Foreign Policy, EU Observer, The Washington Post.