Eesti Pank hoiatas pensionireformi tagajärgede eest

Eile avalikkusele tutvustatud analüüsi, mille täispika versiooni lubab keskpank lõplikult avaldada oktoobri lõpuks, üks olulisemaid järeldusi on see, et muudatuste tuules tulevikus väheneda võivad pensionid sunnivad poliitikuid maksutõusude teele.

«Kui see (teine sammas – toim) langeb ära, siis on paraku ka pensionid väiksemad ja võib eeldada, et tulevikus on tugev poliitiline surve abistada neid, kelle pension on väga väike. See tähendab ikkagi survet tõsta sotsiaalmaksu,» selgitas Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juht Martti Randveer.