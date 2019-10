Sunn O))) on bänd, keda ümbritseb nii mõnigi müüt. Osa nende endi loodud, teised vast mitte. Selle mütoloogilise korpuse osaks on ka jutud, mida kõike selle bändi laiv su kehaga võib teha ja kust otsast hakkab toimuma lagunemine. On mainitud paanikahäireid, rinnavalusid, justkui kiviga pähe saamist, rääkimata tagasihoidlikumatest probleemidest nagu kõrvavalu.