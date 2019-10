Tunne Kelam: kas USAd saab usaldada?

Tellijale

Rahvusvahelise peavoolumeedia reaktsioonid seoses Türgi rünnakuga Süüria kurdide rühmituste vastu tekitavad küsimuse: kas on tegemist ehtsa murega kurdide ja Süüria saatuse pärast või pakub kriis täiendavat võimalust rünnata USA presidenti Donald Trumpi ning õõnestada usaldust demokraatlike riikide ühtekuuluvuse vastu? Eestis on mitu korda asetatud küsimus nii: täna reedeti kurdid, homme jäetakse maha meid siin Läänemere piirkonnas. USAd ei saavat usaldada.

Olukord Põhja-Süürias on ülimalt keeruline ja saab vaid kahetseda Türgi otsust kasutada jõudu, et üritada saavutada ühepoolset lahendust oma piiriga külgnevas Süüria osas. Süüria Demokraatlike Jõudude (SDJ) lipu alla koondunud kurdid (umbes 60 protsenti SDJi koosseisust), araablased, turkmeenid, assüürlased jt võitlesid vapralt ja tulemuslikult Daeshi islamiterroristide vastu, kaotades nende oma hinnangul ca 10 000 võitlejat. Selles võitluses aitas neil edu saavutada USA ulatuslik relva-abi (vähemalt kolme miljardi dollari ulatuses), võitlejate väljaõpetamine ning ameeriklaste tugi õhust. President Trump tunnustas möödunud aastal SDJi sõjalise partnerina, kelle teeneid ei unustata.