KOMMENTAAR. Jaapani ja Lõuna-Korea kaubandustüli ohustab liitlassuhteid Aasias

Riikide kaubandussuhted on tihedad ja tootmisahelad teineteisega seotud. Jaapan on Lõuna-Koreale oluline eksporditurg ning vastupidi, Lõuna-Korea on Jaapanile suuruselt kolmas ekspordiriik. Mõlemad sõltuvad globaalsetest avatud kaubandusteedest ning demokraatlike riikidena peaks Hiina tõus Aasias nende ühiseid huve veelgi koondama.