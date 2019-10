Geoloogid puurivad kaht erakordselt sügavat auku

Tellijale

Aastatel 1937–1939 puuriti Jõhvi külje alla kaks sügavat puurauku ja geoloogid said teada, et sealset magnetilist anomaaliat põhjustab maa sees peituv väga suur raudoksiidivaru. Eesti geoloogiateenistuse geoloog Siim Nirgi rääkis, et sügavama augu puhul läks puur 721 meetri sügavusele maa sisse. «Paraku oli omal ajal puursüdamike hoidlas põleng ja vanad südamikud uuringuteks enam ei kõlba,» põhjendas ta uute puurimiste vajalikkust.