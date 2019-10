Kaks ühist aastat tõid sõpruse terveks eluks

Tellijale

Unicsi meeskond moodustas kui ühe pere

«Saime esimest korda kokku Kaasanis ja selle aastaga ka sõpradeks. See oli hea aasta, võitsime eurokarika. Kui võidad, tähendab see, et meeskond oli hästi komplekteeritud. Meil olid ka head suhted, hea läbisaamine. Minu karjääri jooksul ei juhtunud sugugi igas klubis, et meeskond moodustanuks kui ühe pere. Kaasanis kindlasti niimoodi oli. Veetsime koos aega, käisime jalutamas, tähistasime sündmusi. Toonased sõprussuhted on säilinud,» alustab Štombergas jutuajamist Postimehega.