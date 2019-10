Kas Kaia Kanepi võidumarss jätkub?

Kaia Kanepi kohtub Moskva Kremlin Cupi tenniseturniiri teises ringis kolmapäeval või neljapäeval maailma kaheksanda reketi Kiki Bertensiga. Eesti teine ja maailma 109. reket on heas hoos. Moskvas on Eesti tennisemängija saanud juba neli võitu järjest.

Kvalifikatsiooniturniiri kolmes matšis ülekaalukaid võite saavutanud Kaia Kanepil on Moskvas teise ringi matšis Bertensi vastu mängus rohkem kui võit, sest eestlanna pürgib järgmise aasta alguses toimuvatel Austraalia lahtistele meistrivõistlustele. Selleks on vaja olla edetabelis vähemalt 104 parema seas.

Kanepi valitses täielikult tagajoonemängu: eestlannal piisas sellest, et palli stabiilselt väljakul hoida ja vältida lihtvigu, sest esimesena eksis tavaliselt Babos. Kanepi lõi Babose vastu viis ässa ning võitis esimeselt servilt tervelt 90 protsenti punktidest. Eestlanna patustas ka kahe topeltveaga, Babos tegi neid viis. Punktidega oli Kanepi ülekaal veenev, 65:39.

Tennisespetsialist Margus Uba hinnangul on Kanepi vaieldamatult väga heas füüsilises vormis.

«Vaadates seda, kuidas ta neljast vastasest järjest lihtsalt üle on jalutanud, siis Kanepi vorm avaldab muljet,» ütles ta.

Järgmise ringi kohtumise kohta märkis Uba, et nii Kanepi kui ka hollandlanna Bertensi jaoks on mängu võit ülioluline.

«Kaia Kanepile on mäng tähtis, silmas pidades järgmise aasta esimest slämmiturniiri Austraalias, eestlanna peab olema maailma edetabelis vähemalt 104 parema seas, et tagada koht põhiturniiril. Bertens läks Moskvasse ainsa eesmärgiga teenida punkte, et kindlustada koht WTA Finalsi turniirile,» rääkis Uba.