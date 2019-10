Lennujaam ihkab tagasi suuri kaubamahte

Tellijale

Tollal läbis Tallinna lennujaama omajagu Hiina ja Türgi kaupa, mis praegu liigub Bambuse sõnul juba muid teid mööda. Kargomahtude kasvatamine on aga raske ülesanne, kuna kauba vedamine lennukitega on terves Euroopas langev trend. Rohkem veetakse kaupa maismaaveokitega, kuna see on palju soodsam. «Niikaua kuni maanteeliiklus ja kauba liikumise kiirus ei ole konfliktis, jätkub elu nagu praegu,» hindas Bambus olukorda. Lennukid on asendamatud ainult kiiresti rikneva kauba vedamisel.

Eesti kahjuks räägib ka meie geograafiline asend, mis on majanduslikult hinnates üsna äärealal. Samuti ei tule kasuks see, et Eestist väljaveetava kauba maht on väike. Tallinna Lennujaama pressiesindaja Margot Holts kinnitas, et lennujaama suurim väljakutse ongi eksportkauba vähesus, kuna kaubalendude puhul on oluline, et kaup liiguks mõlemas suunas.