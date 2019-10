Õpetajad seisid Toompeal eksamite eest

Tellijale

«Riiklikud lõpueksamid on loomulik osa õppest, millel on oluline roll õppija motivatsiooni kujunemisel, teadmiste-oskuste-hinnangute süstematiseerimisel ja arenguks tarviliku pingutuse toetamisel,» sedastasid 16 aineliitu kultuurikomisjonile enne istungit saadetud ühispöördumises. Aineõpetajad palusid haridusminister Mailis Repsil (Keskerakond) eelnõu riigikogu menetlusest suisa tagasi kutsuda.

Kogu teemas on vaidluskohti palju, ent üheks põhimõttelisemaks on saanud küsimus õpilaste motiveerimisest – õpetajad usuvad eksami motiveerivasse jõusse, haridusministeerium aga leiab, et see tekitab õpilastele liigset stressi.