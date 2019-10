Sotsiaaltöötajate põuas riik kärbib nende väljaõpet

Tellijale

Eri valdkondade tööjõu ja oskuste vajadusi prognoosiv OSKA-süsteem analüüsis sotsiaaltöötajate lähituleviku väljavaadet viimati 2016. aastal. Selles sotsiaalala spetsialistide koostatud raportis tõdeti, et 2021. aastaks on vaja juurde tuhandet sotsiaaltöötajat: lõviosa hooldajaid, kuid ka nõustajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid (vt graafik).

Kolme aasta eest avaldatud raportis leiti aga, et sotsiaaltöötajate aastane koolituspakkumine ületab tööjõuvajadust ligi veerandi võrra – kõrghariduses on üle- ja kutseõppes alapakkumine. Samas märgiti, et meie vananevas ühiskonnas tööjõuvajadus sotsiaaltöö alal kindlasti kasvab.

Toonase analüüsi põhjal on hakatud tänavu juba tegutsema ja kõrgharitud sotsiaaltöötajaskonna väljaõpet kärpima. Eksperdid aga leiavad, et riigi prioriteedid on 2016. aastaga võrreldes väga palju muutunud ning ei tohiks olla kinni aeguma hakkavas raportis. OSKA analüüsi tulemused on aga sotsiaaltöötajate harimisel just teenäitajaks.