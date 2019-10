Tellijale

Liivi lahe kaldal Häädemeestel on Tõnu Lind juba aastaid koduaeda istutanud kaugetelt maadelt pärit taimi ja oskab nõu jagada, mida meie kliimas tasub kasvatada. Ehkki senises asukohas on aed olnud kümme aastat, kasvatab mees eksootilisi taimi nii kaua, kui mäletab. Aedu on elu jooksul mitu olnud. Praegune asukoht saigi valitud, pidades silmas, et siin oleks eksootidel hea kasvada – meri on 800 meetri kaugusel, puudesalu kaitseb tuulte eest ning muld on viljakas ja niiske. Häädemeestele kolides võttis mees vanast aiast kaasa nii palju puid, kui kannatas – mõni neist oli siis juba paarimeetrine.