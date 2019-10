Korviga metsa: Seeneaeg kestab veel

Tellijale

Tauno üldjuhul siia, Mustvee kanti korjama ei satu, sest Varnja lähistel Põldmaa külas elades on ta metsadest niigi ümbritsetud ega pea kaugemale tulema. Aga teadmisi seente kohta on aastatega kogunenud küllaga. Neid ta jagama tuligi. Ta mainis, et Eestis kasvab tuhandeid seeni, millest söödavad on laias laastus 400, millest tema toidulauale jõuab poolesaja kandis.