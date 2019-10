Piimaühistu juht: põllumajandustoetused Euroopa Liidus tuleks kaotada

Rakvere Piimaühistu alustas 1992. aastal klassikalise ühistuna, mille põhiline eesmärk oli toorpiima ühine müümine paremate tingimuste saamiseks. Aastate jooksul on oma tegevust laiendatud ning ühine piimamüük on küll jätkuvalt kõige olulisem, ent sugugi mitte ainus, millega ühistu tegeleb. Muret teeb aga piimahind maailmaturul ja meie poliitikute suhtumine põllumajandusse.

Rakvere Piimaühistu juhataja Priit Putko, piima hind ei ole praegu just kõige kõrgem ja räägitakse ka võimalikust hinna langusest maailmaturul.

Piimafoorumil Rakveres pakuti, et järgmised paar-kolm aastat püsib piima hind praegusel tasemel või pigem isegi langeb. Tootjaid tegi see väga murelikuks. Praegu on piima hind 300 eurot tonn, aasta algusega võrreldes on hind mitmekümne euro võrra langenud. Olukord on üpris nadi.

Tootjad, kes on kõvasti investeerinud, ei pruugi suuta praeguse hinnaga kõiki kulusid katta. Söödavarumisel oli tänavu üpris hea aasta, aga tuleb arvestada, et eelmised kolm aastat olid taimekasvatuses väga viletsad ning ühe hea taimekasvatusaastaga, mil piimahind langeb, auku kinni ei lapi.

Piimatootja varub ju suvel loomasööda sisuliselt terveks järgmiseks aastaks, eelmisel aastal olid aga sööda hinnad peaaegu rekordtasemel. Kütus kallineb, töötajad tahavad palka, põllumaa rendi- ja müügihinnad kasvavad iga aastaga. Minimaalne hind, millega tootjad saaksid kulud kaetud ja suudaksid ka vajalikul määral investeerida, oleks vähemalt 320–330 eurot tonni eest. Kui sellist hinda lähiaastatel ei tule, muutub olukord ülikeeruliseks.

Riik loobib ka kaikaid kodaratesse.

Lihtne on öelda, et paneme piirid kinni ja ühtegi ukrainlast sisse ei lase. Kohalikku inimest enam ikka väga farmi tööle ei saa, maksa mis palka tahes.

Nii eelmine kui ka uus koalitsioon leppisid kokku, et maksame kuni 2020. aastani üleminekutoetusi ehk top-up’e. Pikemalt ei saa kokku leppida, sest tuleb uus Euroopa Liidu eelarvekava uute reeglitega. Nüüd aga öeldakse pressikonverentsil, et 15 miljoni asemel saate järgmisel aastal viis ja see on parem kui null.