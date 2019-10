Mart Raudsaar: häälekas alistumine

Tellijale

Et mitte rikkuda inimeste peotuju, siis kirjutan enne sättima hakkamist. Detsembri algul tähistab meie rahvusülikool sajandat sünnipäeva. Muidugi teame, et järjepidevuse mõttes on ülikool vanem ning selle algus läheb tagasi Rootsi aega või Aleksander I aega, kuidas kellelegi paremini sobib. Ka oli enne 1. detsembrit 1919 Tartus üliõpilasena juba nähtud esimest eestlast ja esimest naist. Ent sellel kuupäeval saime maailmakaardile rahvana, kellel on omakeelne kõrgharidus.