Endaks jääda või endaks saada?

Metamorfoos ja vastutus – kas inimesel on võimalik teha isiksusena läbi teadlik (ja täielik) transformatsioon? Kui jah, siis kuidas see võiks välja näha? Millised asjaolud seda transformatsiooni piiritlevad või kujundavad? Kas iga suure muutuse alged peaksid alati inimeses juba enne latentsel kujul olemas olema? Või saab iga inimene ise endas suurt vaimset muutust vabalt esile kutsuda – soovi korral oma uskumisi, vaateid ja mõtteid enese tahtmise järgi ümber teha? Ehk teisisõnu, kas sellised vaimsed transformatsioonid tähendavad teadlikku rolli omaks võtmist? Või on need hoopiski inimese «tegeliku mina» rafineeritum avaldumine?