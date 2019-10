Juhtkiri: järjest tugevam okas

Seda, et õppustest hakkab iga aastaga saama üha tavalisem osa kaitseväe tegevuses, tõdes eilsel pressikonverentsil ka kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel. «Tänaseks ei ületa ilmselt tavalised reservõppekogunemised enam uudisekünnistki. Lisaõppekogunemistest on tekkinud samamoodi tavapärane rutiin,» kommenteeris kindralmajor.

Sellist iga-aastast, esmapilgul isegi tüütut või ebavajalikku rutiini on vaja lihtsal põhjusel: et kontrollida meie kaitseväe töövõimet alates kõrgeimast otsustusprotsessist kuni selleni, kas reservväelased jõuavad kiiresti õigeks ajaks õigesse kohta ning on üksustena lahinguvõimelised.

Tänavune on kaitseväel järjekorras viies kord reservväelased lühikese etteteatamisajaga välja kutsuda. Mäletatavasti sai selline õppusetüüp alguse suhteliselt hiljuti, 2016. aasta detsembris. Toona alustati väikselt: esimene Okas kaasas 300 reservisti ja kaitseväelast. Seda on ligemale kahe kompanii jagu. Vaid mõne aastaga on õppusele kutsutute arvu kärmelt tõstetud. Mullu kuulutas valitsus välkõppuse välja suisa kaks korda – korra mais ja siis taas novembris said kutse ligi 1500 reservisti.