Nädala mõte: mis muutub meie elus

Uuring järeldas, et kliimaneutraalseni jõudmine aastaks 2050 oleks täiesti võimalik, aga selleks peavad kõik: nii era-, avalik kui ka mittetulundussektor oma panuse andma. Rahasse ümberarvestatuna tuleks välja käia 17,3 miljardit eurot, millest lõviosa jääb ettevõtjate kanda.

Oluline on siinjuures, et mida kaugemale tegutsemine lükata, seda kallimaks eesmärgi saavutamine kujuneb. Maaeluministeeriumi spetsialist kinnitab meie tänases lehes, et nende ametnikud juba töötavad eesmärgi nimel ja veel selle aasta sees hakatakse huvigruppidega eesootavaid muudatusi arutama. Eks siis aeg näitab, kuidas põllumehed ja toidutootjad uuendusi ellu viima sunnitakse. Või meelitatakse.